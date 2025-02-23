Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще отдыхать в Альпах

Спрос на отдых россиян в Куршевеле вырос минимум на 50%
close
IMAGO/Frank Bienewald/Global Look Press

В зимнем сезоне 2024–2025 годов среди россиян вырос спрос на отдых в Альпах. Об этом Bfm.ru рассказывала сооснователь Telegram-канала «Антиглянец» Юлия Пош.

«Везде русская речь: в ресторанах русская речь, в бутиках русская речь. Как будто с родины практически не уезжал. Те же самые лица, которые я вижу регулярно в Москве, только более радостные, наверное, более румяные от дневной каталки», — сказала сооснователь Telegram-канала.

Пош добавила, что в настоящее время стоимость отдыха в Альпах осталась на прежнем уровне.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами