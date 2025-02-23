Россияне стали чаще отдыхать в Альпах

Спрос на отдых россиян в Куршевеле вырос минимум на 50%

В зимнем сезоне 2024–2025 годов среди россиян вырос спрос на отдых в Альпах. Об этом Bfm.ru рассказывала сооснователь Telegram-канала «Антиглянец» Юлия Пош.

«Везде русская речь: в ресторанах русская речь, в бутиках русская речь. Как будто с родины практически не уезжал. Те же самые лица, которые я вижу регулярно в Москве, только более радостные, наверное, более румяные от дневной каталки», — сказала сооснователь Telegram-канала.

Пош добавила, что в настоящее время стоимость отдыха в Альпах осталась на прежнем уровне.

Новость дополняется.