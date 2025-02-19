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Интерес российских туристов к Дальнему Востоку резко вырос

Сервис «Островок»: спрос россиян на отели во Владивостоке вырос на 36% за год
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Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Число бронирований россиянами отелей во Владивостоке на март 2025 года выросло на 36% к марту 2024-го, а в Южно-Сахалинске — на 26%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

«Кроме направлений Дальнего Востока, повышенный спрос отмечается в Екатеринбурге и Краснодаре. В топ-10 популярных направлений по числу бронирований вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Иркутск, Эсто-Садок, Нижний Новгород, Сириус, Красная Поляна», — заявили в пресс-службе.

Средняя стоимость забронированной ночи на март по внутрироссийским направлениям составляет 5,6 тыс. рублей — на 8% выше, чем в прошлом марте (5,2 тыс. рублей).

В марте 2025-го большую популярность набирают отели категории четыре и пять звезд – на их долю приходится 15% и 4% от всех бронирований по стране соответственно (в прошлом году — 12% и 3% соответственно). При этом снизилась доля отелей без звезд (с 26% до 24%), апартаментов (с 25% до 24%) и гостевых домов (с 7% до 6%).

Среди зарубежных направлений высокую динамику спроса показывают Вьетнам — число бронирований выросло в два раза относительно прошлого марта, а также Грузия (+17%) и Белоруссия (+11%).

В топ-10 востребованных стран, помимо Вьетама и Белоруссии, вошли Таиланд, Турция, Узбекистан, Япония, ОАЭ, Италия, Франция, Армения. Средняя стоимость забронированной ночи достигла 9,8 тыс. рублей (+7% относительно прошлого года).

В структуре бронирований в зарубежных объектах наблюдается рост популярности апартаментов — доля таких объектов выросла с 8% до 12%, а также пятизвездочных отелей — рост с 7% до 9%. Снижение отмечается в категории отелей без звезд — с 31% до 26%.

Ранее стало известно, где россияне проведут отпуск в марте.

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