Россиянам напомнили, когда наследство переходит государству

Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет или их не нашлось. Об этом сообщил РИА Новости московский нотариус Илья Радченко.

По его словам, среди других оснований есть отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря у них права наследования или решение отказаться от наследства без указания других претендентов.

До этого более половины опрошенных россиян ответили, что наследство между детьми должно делиться поровну, с ними не согласны 46% граждан. В опросе участвовали более 1,4 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов России.

Согласно Гражданскому кодексу России, дети, муж/жена и родители являются наследниками первой очереди, они имеют равные права на получение наследства.

Право на обязательную долю в наследстве имеют дети, не достигшие 18 лет, или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

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