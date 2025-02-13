Юрист ответила, кто освобождается от налога с продажи недвижимости

Семьи с двумя и более детьми могут не платить налог с продажи недвижимости. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

«Это возможно, если дети не достигли 18 лет (24 лет, если учатся очно) или налогоплательщик является одним из указанных детей. Новое жилье было куплено не позднее 30 апреля следующего за продажей года, оно больше прежнего по площади или кадастровой стоимости. При этом кадастровая стоимость не превышает 50 млн рублей», — отметила юрист.

Кроме того, по ее словам, уплачивать его не нужно, если собственник владеет ею пять и более лет. От налога освобождаются и те, у кого жилье было единственным, кому его подарили, передали по наследству или договору пожизненного содержания с иждивением, если оно было в собственности три года, добавила Билялова.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова накануне напомнила россиянам об удвоении штрафа за неуплату налога на продажу недвижимости. Теперь вместо 20% россиянам придется уплатить в качестве штрафа 40% от недоплаченной в бюджет суммы. При этом размер этого налога при продаже недвижимости стоимостью выше 2,4 млн рублей теперь будет превышать прежние 13% из-за введения прогрессивного налогообложения.

Ранее сообщалось, что россиянам станет сложнее покупать недвижимость в Европе.