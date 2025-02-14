Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне высказались против раздела наследства поровну между детьми

РБК: более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьми
close
Shutterstock

Более половины россиян считают, что наследство между детьми должно делиться поровну, с ними не согласны 46% граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного «Ренессанс Страхованием».

В опросе участвовали более 1,4 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов России.

39% респондентов высказали мнение, что приоритет во время разделения наследства между несколькими детьми следует отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается. Еще 7% считают, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие и тесные отношения.

Согласно Гражданскому кодексу России, дети, муж/жена и родители являются наследниками первой очереди, они имеют равные права на получение наследства.

Право на обязательную долю в наследстве имеют дети, не достигшие 18 лет, или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Ранее юрист рассказала, кто освобождается от налога с продажи недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами