Россияне высказались против раздела наследства поровну между детьми

Более половины россиян считают, что наследство между детьми должно делиться поровну, с ними не согласны 46% граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного «Ренессанс Страхованием».

В опросе участвовали более 1,4 тыс. совершеннолетних жителей крупных городов России.

39% респондентов высказали мнение, что приоритет во время разделения наследства между несколькими детьми следует отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается. Еще 7% считают, что оставлять наследство нужно тому, с кем у человека более близкие и тесные отношения.

Согласно Гражданскому кодексу России, дети, муж/жена и родители являются наследниками первой очереди, они имеют равные права на получение наследства.

Право на обязательную долю в наследстве имеют дети, не достигшие 18 лет, или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы.

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