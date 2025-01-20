Украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствующей базе данных отмечается, что в перечень также попали связанные с «Баядера Холдингом» фирмы и бенефициары.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> Организации: <...> Объединение, членами которого являются: Бондарева Н. В., Нечитайло С. И., Мокляк Ю. А., Баннова О. В., Ренцеш А. И., Романова Н. В., ООО «Национальные алкогольные традиции», иностранные компании ООО «Баядера Холдинг» и «Фадел интернейшнл Инк.», — говорится в тексте.

19 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Надзорный орган потребовал обратить в доход государства активы «Баядера Холдинга» на сумму более девяти миллиардов рублей, находящиеся на российской территории.

По информации прокуратуры, после эскалации конфликта бенефициары компании заняли антироссийскую позицию и начали направлять часть прибыли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в период с 2022 по 2024 годы «Баядера Холдинг» потратил свыше $1,8 млн на помощь батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.