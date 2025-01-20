Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил украинский «Баядера Холдинг» в перечень террористов
close
Depositphotos

Украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствующей базе данных отмечается, что в перечень также попали связанные с «Баядера Холдингом» фирмы и бенефициары.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> Организации: <...> Объединение, членами которого являются: Бондарева Н. В., Нечитайло С. И., Мокляк Ю. А., Баннова О. В., Ренцеш А. И., Романова Н. В., ООО «Национальные алкогольные традиции», иностранные компании ООО «Баядера Холдинг» и «Фадел интернейшнл Инк.», — говорится в тексте.

19 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Надзорный орган потребовал обратить в доход государства активы «Баядера Холдинга» на сумму более девяти миллиардов рублей, находящиеся на российской территории.

По информации прокуратуры, после эскалации конфликта бенефициары компании заняли антироссийскую позицию и начали направлять часть прибыли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в период с 2022 по 2024 годы «Баядера Холдинг» потратил свыше $1,8 млн на помощь батальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами