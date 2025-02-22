В Липецкой области объявлялась угроза ракетного удара

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Липецка и Липецкого муниципального округа объявляли угрозу ракетного удара.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в сообщении, опубликованном в 22:27 мск.

В 22:47 мск Артамонов заявил об отмене ракетной опасности в регионе. При этом на территории Липецка и Липецкого муниципального округа сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Вечером 22 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об опасности атаки дронов в регионе.

22 февраля режим ракетной опасности объявлялся в Курской области семь раз. В большинстве случаев он действовал в течение нескольких минут. Однако два раза продолжался более часа — с 7:53 до 9:11 и с 10:55 до 12:44. Накануне Курская область была обстреляна и подвергалась атаке беспилотников.

Ранее ВСУ обстреляли в Новой Каховке машину скорой помощи.