ВСУ обстреляли в Новой Каховке машину скорой помощи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли в Новой Каховке машину скорой помощи. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По данным корреспондентов, вражеский дрон следил за машиной медиков всю дорогу, и оператор сбросил два боеприпаса, когда бригада вышла из нее. Однако медики вовремя заметили преследование и успели скрыться в подъезде. Врачи не пострадали, автомобиль посекло осколками. Также фрагменты бомбы повредили колеса.

Медики помогли раненому, к которому ехали, и несколько часов пережидали, пока дрон не улетел — у него начали разряжаться аккумуляторы. На рассвете группа эвакуировалась на другой машине скорой.

До этого съемочная группа Первого канала попала под обстрел ВСУ в курском приграничье. По данным самого телеканала, оператор получил ранение в ногу. Сопровождавшие группу военные оказали всю необходимую помощь, когда все утихло. Шолмова передали врачам, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее военный блогер опубликовал видео «прожарки» техники ВСУ в Курской области.