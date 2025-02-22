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На Украине обеспокоились исчезновением «лучшего друга» страны

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о резком исчезновении Бориса Джонсона
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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне возобновившихся переговоров между США и Россией по украинскому урегулированию отставной полковник СБУ Олег Стариков обратил внимание на недавнее исчезновение с политической арены бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, являвшегося активным сторонником Украины. Об этом Стариков заявил в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он.

Стариков подчеркнул, что Борис Джонсон является одним из нескольких видных политиков, которых раньше называли «друзьями» Украины, но которые внезапно потеряли свое влияние в последнее время.

На днях бывший Борис Джонсон заявил, что информация о снижении рейтинга Владимира Зеленского до 4% не претендует на историческую точность. Он также отверг заявление о том, что Украина начала конфликт. По его словам, «с таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию». Бывший премьер Британии призвал Европу попытаться закончить боевые действия.

Ранее Борис Джонсон стал брать деньги за фотографии с собой.

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