Бывший глава британского правительства Борис Джонсон начал зарабатывать на фотографиях с самим собой. Об этом пишет газета The Guardian.
«Борис Джонсон взимает £121 (около 13 756,8 рубля. — прим. ред.) за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», — указано в материале.
Речь идет о мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном», которое должно пройти 2 сентября. Купить билеты, предоставляющие «уникальную возможность» пожать руку бывшему политику, предлагает команда Джонсона.
19 февраля Джонсон заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4%, не претендует на историческую точность.
Он также отверг заявление о том, что Украина начала конфликт. По его словам, «с таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию».
Ранее в Госдуме не поверили словам Джонсона по поводу срыва переговоров России и Украины.