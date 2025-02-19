The Guardian: экс-премьер Британии Джонсон стал брать деньги за фото с собой

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон начал зарабатывать на фотографиях с самим собой. Об этом пишет газета The Guardian.

«Борис Джонсон взимает £121 (около 13 756,8 рубля. — прим. ред.) за рукопожатие и фотографию перед живым выступлением в Эдинбурге», — указано в материале.

Речь идет о мероприятии «Вечер с Борисом Джонсоном», которое должно пройти 2 сентября. Купить билеты, предоставляющие «уникальную возможность» пожать руку бывшему политику, предлагает команда Джонсона.

19 февраля Джонсон заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4%, не претендует на историческую точность.

Он также отверг заявление о том, что Украина начала конфликт. По его словам, «с таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию».

Ранее в Госдуме не поверили словам Джонсона по поводу срыва переговоров России и Украины.