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В России перепроверят итоги олимпиады по географии после утечки заданий

В России перепроверят результаты школьной олимпиады по географии
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Минпросвещения РФ пообещало перепроверить результаты олимпиады по географии среди школьников, ответы на которую были опубликованы в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве заявили, что в некоторых регионах страны ответы на задания были «слиты» во время состязания.

«Минпросвещения России поручило регионам провести пересмотр видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечает агентство, некоторые Telegram-каналы писали о том, что учащихся во время ответов на вопросы олимпиады сопровождали репетиторы, задания были опубликованы в интернете, а на состязание можно было пронести микронаушники и ручки со встроенными камерами.

Прошлым летом в Турции арестовали студента, пытавшегося сдать экзамен с помощью искусственного интеллекта. Как писали СМИ, студент был пойман на мошенничестве, когда воспользовался хитроумной системой, включающей в себя подключение к интернету, скрытую камеру и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое могло читать вопросы на билете и в реальном времени и давать ответы через гарнитуру в ухе. Обман студента раскрыли, когда преподаватель в аудитории обратил внимание на его странное поведение. После этого его вывели из помещения и передали в руки полиции.

Ранее родители забрались на стену школы, чтобы помочь детям списать.

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