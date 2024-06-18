В Турции арестовали студента, который использовал ИИ для сдачи экзамена

В Турции арестовали студента, пытавшегося сдать экзамен с помощью искусственного интеллекта, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, студент был пойман на мошенничестве, воспользовавшись хитроумной системой, включающей в себя подключение к интернету, скрытую камеру и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое могло читать вопросы на билете и в реальном времени давать ответы через гарнитуру в ухе.

Обман студента раскрыли, когда преподаватель в аудитории обратил внимание на странное поведение экзаменуемого. После этого его вывели из помещения и передали в руки полиции. Теперь мужчине грозит наказание, поскольку мошенничество на университетских экзаменах считается в Турции серьезным правонарушением.

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