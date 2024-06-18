Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции арестовали студента, который использовал ИИ для сдачи экзамена

Oddity Central: студент в Турции сдал экзамен с помощью ИИ и был арестован

close
100%
Isparta Police Department

В Турции арестовали студента, пытавшегося сдать экзамен с помощью искусственного интеллекта, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, студент был пойман на мошенничестве, воспользовавшись хитроумной системой, включающей в себя подключение к интернету, скрытую камеру и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое могло читать вопросы на билете и в реальном времени давать ответы через гарнитуру в ухе.

Обман студента раскрыли, когда преподаватель в аудитории обратил внимание на странное поведение экзаменуемого. После этого его вывели из помещения и передали в руки полиции. Теперь мужчине грозит наказание, поскольку мошенничество на университетских экзаменах считается в Турции серьезным правонарушением.

Ранее в США коту присвоили почетную степень доктора литературы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами