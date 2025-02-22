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Министр обороны ОАЭ прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба мира

Вице-премьер ОАЭ Аль Мактум прыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»

Вице-премьер и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба в мире и опубликовал видео на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике видно, как наследный принц в компании еще 31 спортсмена из 15 стран мира совершает прыжок со 139 этажа небоскреба «Бурдж-Халифа». Пост набрал уже почти 5 млн просмотров.

В середине января в Дубае эстонский акробат, трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождению по стропе, натянутой между двумя объектами, без специальных балансиров) Яан Руз прошел по канату между небоскребами Emirates Towers. Спортсмен перемещался взад и вперед по 100-метровому канату, натянутому на высоте 224 м. В соцсети Руз опубликовал видео, на котором лежит на веревке и раскачивается. Событие было приурочено к третьему «Саммиту миллиарда фолловеров», который проходил в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 11 по 13 января.

Ранее была названа лучшая страна для приключенческого туризма.

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