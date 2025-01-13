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В Дубае эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами на высоте 224 метра

Эстонский слэклайнер Руз прошел по канату между Эмиратскими башнями в Дубае
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Global Look Press

В Дубае эстонский акробат, трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождению по стропе, натянутой между двумя объектами, без специальных балансиров) Яан Руз прошел по канату между небоскребами Emirates Towers (Эмиратскими башнями), передает WAM.

По данным агентства, спортсмен прошел взад и вперед по 100-метровому канату, натянутому на высоте 224 м. В соцсети Руз опубликовал видео, на котором лежит на веревке и раскачивается.

WAM уточняет, что событие приурочено к третьему «Саммиту миллиарда фолловеров», который проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 11 по 13 января.

В прошлом сентябре Руз перешел по канату через Босфорский пролив из Азии в Европу. Тогда длина каната составляла почти 1,1 тыс. м, он был натянут между опорами Моста мучеников на высоте 165 м над землей. Переход из Азии спортсмен начал в 18:00, преодолеть дистанцию он смог за 47 минут. После перехода Руз назвал Босфор «уникальным местом для слэклайна» и признался, что счастлив потому, что смог войти в историю.

Ранее женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке.

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