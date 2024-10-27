Названа лучшая страна для приключенческого туризма

Бразилия стала лучшей страной для приключенческого туризма. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на портале US News & World Report.

Данный портал специализируется на составлении рейтингов в различных сегментах. В проведенном им голосовании приняли участие около 17 тыс. человек, проживающих в 89 государствах мира.

В результате на первом месте в рейтинге лучших стран для приключенческого туризма оказалась Бразилия. Голосовавшие за нее люди связали свой выбор с разнообразием направлений для активного отдыха в этой республике. В том числе речь идет о возможности заняться скалолазанием, рафтингом, кайтсерфингом или прыгнуть с парашютом.

Кроме того, респонденты отметили хорошее техническое состояние туристической инфраструктуры и доступность ключевых природных достопримечательностей в Бразилии. Также, по их мнению, обеспечение безопасности туристов при занятии экстремальными видами отдыха в южноамериканской стране находится на достаточно высоком уровне.

При этом второе и третье места в списке заняли Италия и Греция. За ними расположились Испания, Таиланд, Новая Зеландия, Португалия и иные государства.

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