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Площадь пожара в Рязанской области утроилась

МЧС: пожар в Ряыбном Рязанской области локализован на 900 кв. метрах

Площадь пожара в городе Рыбное Рязанской области утроилась, из административного здания эвакуировали 10 человек. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что возгорание удалось локализовать на площади в 900 кв. м.

О пожаре стало известно около 17:00, изначально огонь охватил 300 кв. м. К его тушению были привлечены свыше 50 специалистов и 15 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал.

8 февраля около 18:00 загорелось здание Электрозавода в столичном районе Преображенское. Там в том числе были расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждал, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее монахам российского монастыря разрешили тушить пожары.

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