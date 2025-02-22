В Рязанской области полсотни пожарных тушат крышу административного здания

В городе Рыбном Рязанской области загорелась кровля административного здания. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло около 17:00, огонь охватил 300 кв. м. К его тушению привлечены свыше 50 специалистов и 15 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал.

8 февраля около 18:00 загорелось здание Электрозавода в столичном районе Преображенское. Там в том числе были расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждал, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее на заводе по производству газировки в Новосибирске из-за взрыва рухнули кровля и стена.