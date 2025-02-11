На заводе по производству газировки в Новосибирске из-за взрыва рухнули кровля и стена

В Новосибирске на заводе по производству газировки взорвалась емкость для брожения

В Новосибирске на заводе по производству газированных напитков взорвалась емкость для брожения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По его данным, это случилось в 23:57 (19:57 мск) 10 февраля. Возгорания не возникло, но в помещении обрушилась часть кровли на площади в 100 кв. м и часть стены — на 50 кв. м.

Как уточнил местный портал NGS.ru, взрыв произошел в производственном здании Дзержинского района на улице Планетной, 30, корпус 12. В результате ЧП пострадал 30-летний сотрудник организации, арендовавшей здание.

Вечером 16 января в Норильске двое рабочих на Надеждинском металлургическом комбинате получили химические ожоги. В цеху производства нейтрализации серной кислоты во время запуска насоса была повреждена заслонка трубопровода, из-за чего пострадали двое из трех находившихся в помещении работников. Они были госпитализированы.

Ранее при взрыве на маслоэкстракционном заводе в Приамурье пропал человек.