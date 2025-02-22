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Бойцы из Чечни получили новую партию «Джихад-машин»

Кадыров: партию «Джихад-машин» передали подразделениям из Чечни в зоне СВО
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Alina Smutko/Reuters

Подразделения из Чеченской Республики, задействованные в спецоперации на Украине, получили усиление в виде партии бронированных автомобилей «Джихад-машина» и беспилотников FPV. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, поставка техники осуществлена благодаря совместным усилиям начальника отдела безопасности главы Чечни Адама Кадырова, министерства промышленности и торговли РФ и Общероссийского народного фронта.

Кадыров подчеркнул, что данная техника повысит эффективность боевых действий трех чеченских подразделений. Также он выразил уверенность в скорой победе над украинским режимом.

В январе министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев отправил еще 15 высокотехнологичных «Джихад-машин» в зону проведения специальной военной операции.

По словам Кадырова, эти автомобили имеют самое высокое качество, их производственный процесс выстроен с учетом новейших стандартов, а также реального опыта российских военных, работающих в непростых условиях.

Ранее из Чечни отправилась на СВО очередная группа добровольцев.

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