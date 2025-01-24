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Кадыров усилил группировку «Джихад-машин» в зоне СВО

Рамзан Кадыров сообщил об отправке еще 15 «Джихад-машин» в зону СВО

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев отправил еще 15 высокотехнологичных «Джихад-машин» в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, эти автомобили имеют самое высокое качество, их производственный процесс выстроен с учетом новейших стандартов, а также реального опыта российских военных, работающих в непростых условиях.

Глава Чечни подчеркнул, что в машинах была продумана каждая деталь, чтобы они были максимально эффективными, надежными и безопасными.

В начале октября прошлого года сообщалось, что Кадыров передал для нужд специальной военной операции Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» 100 «джихад-машин».

Чиновник отмечал, что при разработке автомобилей учитывались как технические требования, так и пожелания участников СВО. Производство машин было налажено в самый короткий срок.

Автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Это серийное производство, до конца года будет выпущено еще 386 единиц.

«Чеченавто» — российское автомобилестроительное предприятие. Находится в городе Аргун в Чечне. Предприятие создано в 1960 году, свой современный статус получило в 2008 году.

Ранее Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцами.

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