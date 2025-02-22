Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

Депутат Рады Дубинский: киевские власти кричат после слов Маска
close
Jen Golbeck/Global Look Press

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале о «крике» украинской власти на фоне обвинений со стороны американского бизнесмена Илона Маска.

По словам парламентария, третий день со стороны США идут прямые обвинения в адрес Зеленского в связи с ситуацией вокруг американского журналиста, который не пережил арест в украинской тюрьме. В качестве примера он привел недавний пост Маска.

«Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — задался вопросом Дубинский.

Депутат также предположил, что если украинские власти не дадут ответ, то расплачиваться за это придется всей стране.

20 февраля Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что произошло с американо-чилийским блогером Гонсало Лирой. Мужчина родился в Бербанке ( штат Калифорния) в 1968 году. Он имел двойное гражданство (США и Чили), а жил в Харькове. Блогер освещал военную операцию России на Украине и критиковал Владимира Зеленского.

В мае 2023 года его арестовали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в «оправдании российской агрессии». Впоследствии он был освобожден под залог и помещен под домашний арест. В июле того же года после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию его снова задержали и арестовали. Лиры не стало 12 января 2024 года.

Ранее Маск раскритиковал Зеленского за фотосессию в модном журнале во время конфликта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами