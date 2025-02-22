Украинский депутат заявил о панике в Киеве из-за слов Маска

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале о «крике» украинской власти на фоне обвинений со стороны американского бизнесмена Илона Маска.

По словам парламентария, третий день со стороны США идут прямые обвинения в адрес Зеленского в связи с ситуацией вокруг американского журналиста, который не пережил арест в украинской тюрьме. В качестве примера он привел недавний пост Маска.

«Когда в такой ситуации власть молчит — это крик. Крик страха или признание вины?» — задался вопросом Дубинский.

Депутат также предположил, что если украинские власти не дадут ответ, то расплачиваться за это придется всей стране.

20 февраля Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что произошло с американо-чилийским блогером Гонсало Лирой. Мужчина родился в Бербанке ( штат Калифорния) в 1968 году. Он имел двойное гражданство (США и Чили), а жил в Харькове. Блогер освещал военную операцию России на Украине и критиковал Владимира Зеленского.

В мае 2023 года его арестовали сотрудники Службы безопасности Украины по обвинению в «оправдании российской агрессии». Впоследствии он был освобожден под залог и помещен под домашний арест. В июле того же года после нарушения домашнего ареста при побеге в Венгрию его снова задержали и арестовали. Лиры не стало 12 января 2024 года.

Ранее Маск раскритиковал Зеленского за фотосессию в модном журнале во время конфликта.