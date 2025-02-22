США могут отключить Украине Starlink, если Зеленский сорвет сделку по ресурсам

США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном по предоставлению Штатам доступа к разработке минеральных ресурсов страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Американские переговорщики, настаивающие на предоставлении доступа к важнейшим полезным ископаемым Украины со стороны Киева, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Илона Маска Starlink», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вопрос о продолжении доступа ВСУ к Starlink был поднят американской стороной в ходе дискуссий между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента по ресурсам страны.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в США заявили, что Зеленский вскоре подпишет сделку по ресурсам.