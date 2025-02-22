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В Ставрополье произошел пожар на животноводческой ферме

МЧС: пожарные тушат ферму на Ставрополье, спасено 50 животных
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Андрей Стенин/РИА Новости

В Георгиевском округе Ставропольского края произошел крупный пожар на животноводческой ферме в станице Подгорной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

В результате частичного обрушения кровли пострадал как минимум один человек, спасти его не удалось.

По данным ведомства, для ликвидации возгорания, охватившего площадь 580 квадратных метров, привлечены 29 спасателей и 6 единиц техники.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 50 голов крупного рогатого скота.

На данный момент огнеборцы продолжают борьбу с огнем, стараясь предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Сегодня также в Ростове-на-Дону произошел пожар на складе на площади 1,8 тыс. квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Пылают поддоны, частично обрушилась кровля. В МЧС уточнили, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.

Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.

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