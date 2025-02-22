В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание на складе в Ростове-на-Дону на площади 1800 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

О возгорании на улице Доватора стало известно утром 22 февраля. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Пылают поддоны, частично обрушилась кровля. В МЧС уточнили, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.

До этого сообщалось о происшествии в Пермском крае, где загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.

После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали специалистов МЧС.

Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.