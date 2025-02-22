Сальдо: за сутки пять жителей Херсонской области пострадали при обстреле ВСУ

В результате обстрела жилых кварталов в Голопристанском и Алешкинском округах Херсонской области пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадали двое женщин 1966 и 1970 годов рождения, а также трое мужчин 1964, 1984 и 1991 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

В феврале Сальдо также сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке, пострадал мужчина. Кроме того, атаке подверглись еще несколько населенных пунктов региона — удары пришлись по Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Обошлось без пострадавших.

Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года (легитимность которого не признается Украиной). В настоящее время под контролем российских сил находится большая часть Херсонской области, в то время как правобережье Днепра, включая город Херсон, остается под контролем Украины.

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.