Сальдо: ВСУ не собираются отдавать Херсон, чтобы сохранить его от разрушений

В Херсоне ведутся активные фортификационные работы, которые свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются отдавать город целым и невредимым. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас в Херсоне мало бойцов ВСУ, но много строительной техники, с помощью которой там активно создаются бомбоубежища, укрытия и пункты управления.

«Сказать, что они готовы отдать Херсон целым и невредимым и выйти из него, как мы вышли для спасения города и оставшихся там горожан — они вряд ли это будут делать», — сообщил Сальдо.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ освободят все населенные пункты Херсонской области на правом берегу Днепра, и никакое сопротивление ВСУ этому не помешает.

Херсонская область — регион России, находящийся в нижнем течении Днепра. Область стала российским субъектом по итогам референдума в 2022 году. Украинская сторона не признает его и продолжает обстрелы территории. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра удерживают ВСУ.

30 января Сальдо заявил, что находящиеся в Херсоне иностранные наемники не уступают по количеству военнослужащим. По его словам, на Украине пытаются скрыть точную информацию о количестве иностранцев в рядах ВСУ, но местные жители утверждают, что слышали польскую, французскую и английскую речь.

Ранее Сальдо обвинил Киев в депортации населения из Херсонской области.