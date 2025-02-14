Сальдо: ВСУ ударили по Новой Каховке и Алешкам, пострадали четыре человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке, пострадал мужчина. Об этом сообщил глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Алешках вследствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей — женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 г.р. Все они госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ», — добавил он.

Кроме того, атаке подверглись еще несколько населенных пунктов региона — удары пришлись по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Обошлось без пострадавших.

6 февраля в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом.

Ранее Сальдо заявил о неготовности ВСУ отдать Херсон целым и невредимым.