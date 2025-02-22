В России подали иск на 100 млн рублей из-за плохого ремонта дороги через Париж

Прокуратура РФ подала иск на 100 млн рублей из-за капремонта дороги через Париж

Прокуратура Челябинской области подала иск на 100 млн рублей из-за некачественного капитального ремонта дороги через село Париж. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Иск состоит из двух частей — о взыскании 76 млн рублей с ООО «УралДорСтрой» в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение госконтракта на капремонт участка трассы «Фершампенуаз – Париж — железнодорожная станция Джабык» длиной 19 км, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 24 млн рублей.

Как установило надзорное ведомство, при выполнении работ были использованы материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией, которые имеют меньшую стоимость.

До этого министра транспорта Челябинской области Алексея Нечаева отправили в СИЗО. Также арестовали бывшего министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика.

Ранее в Челябинске на видео попало, как фура протаранила легковой автомобиль.