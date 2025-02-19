Появилось видео, как фура «лоб в лоб» столкнулась с легковушкой в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как фура протаранила легковой автомобиль

В Челябинске легковой автомобиль Pontiac столкнулся с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«На проспекте Ленина Pontiac с шестью людьми вылетел на встречку и врезался в грузовик. <…> Предварительно, никто не был пристегнут», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели ДТП. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается большегруз.

По информации источника, водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих пострадавших госпитализировали, в настоящее время они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что авария произошла ночью 19 февраля. Сотрудники МЧС прибыли на место ДТП, чтобы вытащить пострадавших из автомобиля.

Кроме того, в Приморском крае на видео попало, как Toyota Chaser разорвало на части после столкновения с Toyota Alphard. Водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на видео попало задержание министра транспорта.