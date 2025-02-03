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В Обнинске мужчина лишился рук из-за пожара в автомобильном техцентре

В Калужской области мужчина получил ожоги при пожаре в автотехцентре

В Обнинске мужчина попал в реанимацию после пожара в автоцентре, у пострадавшего диагностированы ожоги половины тела и травматическая ампутация кистей рук. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Евгения Серкина.

Возгорание произошло в автоцентре «Ремкомавто». По предварительной информации, в помещении взорвался баллон с краской. Пострадал 33-летний мужчина, он получил травматическую ампутацию кистей рук и ожоги половины тела.

Из огня мужчину вытащили спасатели, в тяжелом состоянии он госпитализирован в отделение реанимации Обнинской клинической больницы №8. Причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Двое рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Ранее ростовчанка получила ожог и перелом из-за волшебной палочки.

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