Россиянам рассказали о «вампирах», живущих среди них

Среди граждан России живут люди, страдающие от порфирии — нарушения пигментного обмена, которое в народе называют «вампиризмом», поскольку носители этого генетического заболевания часто не переносят солнечных лучей. Подробности рассказало РИА Новости.

«Предположительно, каждый тысячный россиянин — носитель сломанного гена порфирии. Мы пока знаем только о 270 пациентах. Это связано с тем, что в течение жизни заболевание может никак не проявиться», — объяснила журналистам координатор направления «Порфирия» АНО «Центр помощи пациентам «Геном» Ольга Павлова.

При порфирии у человека нарушается синтез гемоглобина и накапливаются порфирины — токсичные вещества, уничтожающие нервную систему. Чаще всего от этой болезни страдают женщины, а первые приступы, как правило, начинаются во взрослом возрасте, спровоцированные стрессом, перенапряжением, различными препаратами и другими триггерами.

Сначала у таких пациентов болит живот, затем появляется слабость в конечностях, вплоть до паралича. Если вовремя не диагностировать порфирию, то исход может быть летальным.

До этого сообщалось о массовом распространении метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и на Алтае. По данным источника, у заболевших высокая температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка. Такие же жалобы наблюдались у российских туристов, которые заразились вирусом на курортах Китая и Индии.

При этом в Минздраве отметили, что заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне, его доля в структуре ОРВИ фиксируется в пределах 0,3%.

Ранее в Китае дети начали слепнуть из-за неизвестной болезни.