Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт Минздрава оценил уровень заболеваемости метапневмовирусом в России

Эксперт Минздрава Чуланов: заболеваемость метапневмовирусом в РФ остается низкой
close
Depositphotos

Заболеваемость метапневмовирусом в России остается на низком уровне, его доля в структуре ОРВИ фиксируется в пределах 0,3%. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«По данным за седьмую неделю 2025 года, доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — заявил эксперт.

Профессор уточнил, что доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%. Чуланов уточнил, что это на 3,6% выше по сравнению с шестой неделей 2025 года.

Также специалист Минздрава призвал помнить о стандартных мерах профилактики ОРВИ — мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики. Также не следует прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с лицами с симптомами ОРВИ. Среди прочего Чуланов посоветовал по возможности избегать мест скопления людей.

В свою очередь в Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с метапневмовирусной инфекцией в России и напомнили, что в зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал о массовом распространении метапневмовируса в Свердловской области, Бурятии и на Алтае. По данным источника, у заболевших высокая температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка. Такие же жалобы наблюдались у российских туристов, которые заразились вирусом на курортах Китая и Индии.

Ранее ВОЗ высказалась насчет угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами