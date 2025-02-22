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У мемориала «Саур-Могила» в ДНР растянули 50-метровое знамя армии России

Активисты растянули 50-метровое знамя армии России у мемориала «Саур-Могила»
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Telegram-канал «Макаров»

Возле мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике (ДНР) растянули 50-метровое знамя российской армии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Сегодня здесь прошел автопробег в честь Дня защитника Отечества. У мемориала собрались ветераны Великой Отечественной, ополченцы, вставшие на защиту ДНР в 2014 году, участники спецоперации и молодые ребята.

«50 автомобилей, 50-метровое знамя армии России. Высота, которую враг не смог взять ни в 1943-м, ни в 2014-м. Имена героев здесь вписаны в вечность», — говорится в сообщении.

Также 22 февраля глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации. Глава Минобороны также вручил солдатам именное огнестрельное оружие в знак благодарности за победы на поле боя. Белоусов поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших достижений в военном деле.

Ранее хор в Москве перепел песню «Сигма бой» на военный лад ко Дню Защитника Отечества.

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