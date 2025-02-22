В Ростове-на-Дону пожар охватил склад на 1,8 тысячи «квадратах»

В Ростове-на-Дону на улице Доватора вспыхнул склад. Об этом сообщило МЧС России.

«Горит склад на 1,5 тысячи «квадратах». По предварительной информации, пострадавших нет», — говорилось в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что площадь возгорания выросла до 1,8 тысячи квадратных метров. Пылают поддоны, частично обрушилась кровля.

Отмечается, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.

До этого сообщалось о происшествии в Пермском крае, где загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.

После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали специалистов МЧС.

Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.