В Ростове-на-Дону пожар охватил склад на 1,8 тысячи «квадратах»

В Ростове-на-Дону на улице Доватора вспыхнул склад. Об этом сообщило МЧС России.
«Горит склад на 1,5 тысячи «квадратах». По предварительной информации, пострадавших нет», — говорилось в сообщении.
Позднее в ведомстве уточнили, что площадь возгорания выросла до 1,8 тысячи квадратных метров. Пылают поддоны, частично обрушилась кровля.
Отмечается, что пламя тушат 45 пожарных при поддержке 13 единиц спецтехники.
До этого сообщалось о происшествии в Пермском крае, где загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.
После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали специалистов МЧС.
Ранее в России спрогнозировали масштабные лесные пожары весной.