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В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение

МЧС: на Крым надвигается затяжная снежная буря с ветром до 25 м/с
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крым надвигается затяжная снежная буря с ветром до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 21–23 февраля. Ожидаются снег, ветер до 20 м/с с порывами до 25 м/с.

«Днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15–20 м/с, 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с. Снег, 21 февраля местами сильный. Гололедица», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Местных жителей предупредили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций — авариях на объектах энергоснабжения, ЖКХ, нарушениях в работе общественного транспорта. Особенно внимательными следует быть на участках горных перевалов.

До этого МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за высокой лавиноопасности.

Ранее россиян предупредили о раннем начале сезона аллергии.

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