В Крыму анонсировали масштабные антидиверсионные учения

В Сакском районе и в Евпатории в Крыму 25 января пройдут масштабные учения, в которых примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», представители министерства обороны России и правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, целью маневров будет противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию региона.

«Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями», — написал Аксенов.

Он попросил жителей и гостей района сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении этих мероприятий и доверять только официальным источникам информации.

14 января постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что миру необходимо признать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации в соответствии с Конституцией страны.

До этого президент РФ Владимир Путин заверил, что власти России сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ.