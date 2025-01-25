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В Крыму анонсировали масштабные антидиверсионные учения

Аксенов: в Крыму 25 января пройдут масштабные антидиверсионные учения
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Сакском районе и в Евпатории в Крыму 25 января пройдут масштабные учения, в которых примут участие подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», представители министерства обороны России и правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, целью маневров будет противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию региона.

«Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями», — написал Аксенов.

Он попросил жителей и гостей района сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении этих мероприятий и доверять только официальным источникам информации.

14 января постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что миру необходимо признать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации в соответствии с Конституцией страны.

До этого президент РФ Владимир Путин заверил, что власти России сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее Аксенов заявил, что Крыму не угрожает сухопутная операция ВСУ.

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