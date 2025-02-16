Ученые выяснили, какие женщины наиболее одиноки и несчастны

Ученые из Университета Вирджинии и Института семейных исследований в США установили, что либеральные женщины в три раза чаще сообщают о чувстве одиночества, чем консервативные. Результаты исследования опубликованы на платформе The Institute for Family Studies (IFS).

Опрос молодых добровольцев женского пола (в возрасте от 18 до 40 лет) показал, что только 12% женщин с либеральными взглядами полностью удовлетворены своей жизнью. Более того, они в три раза чаще чувствуют себя одинокими, чем женщины с консервативными взглядами.

Эти результаты подтверждают данные предыдущих исследований, которые уже несколько лет подряд демонстрируют снижение уровня счастья среди прогрессивных женщин. Несмотря на признание их большей независимости, многие из них испытывают растущую тревогу и неудовлетворенность.

Профессор социологии Университета Вирджинии Брэд Уилкокс, анализировавший результаты опроса, отметил несколько факторов, объясняющих такие результаты. По его словам, консервативные женщины чаще ощущают себя самостоятельными и не воспринимают себя жертвами глобальных социальных или политических проблем. Они также реже переживают из-за общественных вопросов и склонны считать себя «капитанами своей судьбы».

Уилкокс отметил, что консервативные женщины склонны принимать биологические и социальные различия между мужчинами и женщинами, что отражает традиционные взгляды, закрепившиеся за тысячелетия. В отличие от них, либеральные женщины часто сталкиваются с повышенной тревожностью, несмотря на улучшенные возможности в образовании и карьере, что приводит к снижению их общего уровня счастья.

Тем не менее такая тенденция наблюдается и в поведении мужчин, хотя их социально-экономическое положение остается относительно стабильным.

Ранее был назван простой способ повысить уровень счастья.