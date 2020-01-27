Россия без снега: кому угрожает аномально теплая зима

Рекордно теплая зима в центральной части России — следствие глобального потепления, однако это не значит, что с каждым годом зимний сезон будет становиться все теплее, сообщил «Газете.Ru» директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

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«Действительно, можно говорить о том, что мы на себе ощущаем последствия глобального потепления. Однако, несмотря на это, каждый год сезоны могут отличаться между собой. То есть зима в следующем году вполне может стать морозной и снежной», – отметил собеседник.

По его словам, пока также нельзя сделать однозначного вывода о том, что весна в 2020 году наступит рано и будет экстремально теплой.

Ранее доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро предположил, что потепление климата приведет к тому, что теплая зима станет нормой для центральных регионов России.

Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно здесь количество снега сократится наиболее сильно, очень высока. Снега будет все меньше и меньше по мере продвижения потепления климата», – передает слова ученого телеканал «360».

Однако при потеплении климата есть опасность и другого катаклизма — очень сильных снежных бурь. Такой сценарий возможен из-за того, что вся влага, которая должна была выпасть в виде снега, накапливается как пар.

«Из-за этого количество снега сокращается, однако из-за изменений климата накопившийся таким образом в больших количествах пар в какой-то момент может выпасть в виде огромного количества снега», – добавил Такахиро.

В эту необычно теплую для России зиму эксперты предупреждают о том, что такая аномальная погода может привести к отрицательным последствиям для сельского хозяйства и животных.

Так, 26 января директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен рассказал, что после бесснежной зимы многим птицам будет крайне сложно найти себе пропитание. Весной в результате таяния снега в прудах начинают размножаться комары, однако если снега зимой было мало, то насекомые лишаются привычных условий для размножения. Это, в свою очередь, повлияет на питание птиц, поедающих мелких насекомых, пояснил Сааринен финскому изданию YLE. Также из-за отсутствия снежного покрова могут насмерть замерзать мелкие птицы, такие как воробьи.

Кроме того, бесснежье может привести к неурожаю — дело в том, что снег является источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

В свою очередь, доктор биологических наук и директор зоологического музея МГУ Михаил Калякин отметил, что пока ученые не могут точно говорить о том, какие последствия принесет эта зима, поскольку настолько теплых сезонов в России еще не было.

«Нам пока остается только ждать, хотя можно сделать некоторые предположения. Кроме того, многое зависит от того, когда именно наступит весна — опоздает она, как и в прошлые года, или нет», — сказал Калякин «Газете.Ru».

Так, если зима останется бесснежной, то грызуны и почвенные насекомые будут плохо себя чувствовать, поскольку земля без снега промерзает. Тогда без пищи останутся хищные птицы и птицы, которые собирают корм на земле, например, жаворонки. Отсутствие снега может также привести к тому, что пострадают околоводные птицы, поскольку весной не будет паводка.

«Пока можно констатировать, что из-за теплой зимы некоторые птицы в этом сезоне отступили на зимовку совсем недалеко. Например, в центральной России можно заметить то белую трясогузку, то серую цаплю, то стаю скворцов», — добавил эксперт.

— Если же вскоре все-таки выпадет снег, то все изменится. Например, несколько лет назад зимой всего за пару дней выпала месячная норма снега».

По предварительным прогнозам синоптиков, последний месяц зимы станет холоднее, чем январь.

«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — заявил журналистам и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 27 января.

Детальный прогноз на февраль планируется к публикации в ближайшее время, добавил он.

Ранее эксперт рассказал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. К середине января средняя температура в этом сезоне составила +0,6°С. К слову, рекорд по теплу был установлен зимой 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила +2,8°С.