Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый, признанный иностранным агентом, подал кассационную жалобу на отказ снять с него этот статус. Заседание во Втором кассационном суде общей юрисдикции пройдет 27 февраля, сообщили РИА Новости в суде.

«Жалоба зарегистрирована. Административный истец — Руслан Белый», — подтвердили в судебной инстанции.

Ранее Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали Белому в удовлетворении иска. Минюст внёс его в реестр 1 сентября 2023 года, сославшись на «иностранное финансирование» деятельности.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В ноябре Белый признавался, что перестал быть уверен в будущем после эмиграции. Он заявлял, что у него также появилось осознание, что снова «нужно зарабатывать».

Ранее Минюст признал иноагентами журналистов Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом) и Жанну Агалакову (признана в РФ иностранным агентом).