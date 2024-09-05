Трутнев призвал поменять подрядчика по созданию самолета «Байкал»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика по созданию самолета «Байкал». Об этом он заявил на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мне кажется, что нужно вернуться на несколько шагов назад и поменять подрядчика», — заявил он.

По его словам, «всегда нужно искать талантливых людей на Руси», потому что надо привлекать те опытные кадры, которые сегодня производят несомненно одни из лучших самолетов в мире.

Трутнев также сообщил, что изначальная стоимость этого проекта составляла 180 млн рублей, а после прежний подрядчик поднял ее до 500 млн. Кроме того, затягивались сроки по реализации, добавил он.

До этого президент России Владимир Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство уже в ближайшее время.

Глава государства отметил, что в России нужно строить собственные самолеты — надежные, качественные и в нужных объемах. По его словам, число пассажиров на внутренних перелетах на Дальнем Востоке нужно увеличить до 4 млн ежегодно.

19 августа РБК писало, что цена легкого многоцелевого самолета «Байкал, который должен заменить Ан-2, с 2019 года выросла почти в четыре раза и в первый год поставки — 2025-й — достигает 455 млн рублей.

Ранее Трутнев рассказал, когда самолет «Байкал» должен начать полеты.