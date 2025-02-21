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Петербурженка нашла гайку в оладьях, заказанных в магазине

78.ru: в Петербурге женщина нашла гайку в оладьях из магазина
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from my point of view/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина заказала оладьи из магазина и обнаружила в них гайку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 19 февраля, когда местная жительница заказала домой продукты с доставкой. Среди позиций были оладьи, в которых женщина после получения заказа обнаружила гайку.

Клиентка обратилась в службу поддержки сети магазинов и сообщила о случившемся. Покупательнице вернули средства за некачественный товар бонусами на следующую покупку.

Сами оладьи ее попросили отнести в ближайшую торговую точку сети и отдать продавцу. Товар планируют направить на экспертизу, чтобы выяснить, как гайка попала в продукт.

До этого девушка раскусила фрикадельку в российской школе и поранилась находившимся в ней болтом. Стоматолог диагностировал у нее поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.

Ранее петербурженка обнаружила морского таракана в рыбных консервах.

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