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Девушка раскусила фрикадельку в российской школе и поранилась находившимся в ней болтом

В Башкирии девушка-подросток получит компенсацию за болт в школьной фрикадельке
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Shutterstock

В Башкирии компания выплатит компенсацию девушке-подростку, которая поранилась болтом из школьной фрикадельки. Об этом сообщает «Ъ».

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в одной из школ Стерлитамака. Девушка-подросток во время обеда раскусила фрикадельку и поранилась металлическим болтом, который находился внутри. Стоматолог диагностировал у нее поверхностную рану слизистой оболочки полости рта длиной около 2,5 см.

Мать школьницы подала судебный иск к школе, администрации города и ООО «Центр социального питания». Женщина запросила компенсацию в пользу своей дочери в размере 500 тысяч рублей, а также еще ряд выплат и штраф.

Стерлитамакский городской суд частично удовлетворил иск и обязал компанию выплатить девушке-подростку 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 35 тысяч рублей штрафа. Школу обязали выплатить пострадавшей и ее матери 37,5 тысяч рублей в виде компенсации и штрафа.

Ранее россиянин нецензурно выругался на собеседника в мессенджере и попал под суд.

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