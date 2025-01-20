Российских застройщиков призвали не повышать цены на жилье

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин призвал застройщиков не повышать стоимость жилья. Свое обращение он сделал в Казани на коллегии татарстанского минстроя.

«Для того, чтобы осуществить меры поддержки (они сейчас готовятся), я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Вместе с производителями, с минпромторгом мы отрабатываем, в том числе, вопросы добровольной заморозки строительных ресурсов», — сказал он.

Изменение цен в сторону повышения допустимо только в том размере, в котором произойдет повышение тарифов с 1 июля. В противном случае, деньги опять будут «съедены» из-за повышения стоимости, отметил Файзуллин.

Недавно руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова отмечала, что в ближайшее время россиянам не стоит ожидать глобального обвала цен на недвижимость. Компании делают скидки на объекты, которые плохо продаются, но снижения цены на 50% точно ожидать не стоит.

Ранее ипотеку с низким первым взносом назвали «бомбой» для банков.