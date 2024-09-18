Фигуранта дела о взрыве на АЗС в Махачкале изобличили в продаже селитры

Обвиняемый по уголовному делу о взрыве на автозаправочной станции в Махачкале Эльдар Насрулаев незаконно реализовывал аммиачную селитру, обладающую взрывными свойствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах говорится о том, что с 2020 года по 14 августа 2023 года Насрулаев занимался незаконным хранением и реализацией удобрений, включая аммиачную селитру, которая обладает взрывными свойствами, перекись водорода, марганец сернокислый и другие вещества.

Полиция задержала объявленного в розыск Насрулаева 15 августа. Затем его заключили под стражу.

По версии правоохранительных органов, мужчина содержал незаконный склад с селитрой рядом с автозаправочной станцией. Пожароопасный агрохимикат сдетонировал и повлек за собой возгорание и взрыв на АЗС.

После взрыва на махачкалинской АЗС за медицинской помощью обратились 116 человек. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву.

Ранее момент взрыва в здании в Краснодарском крае попал на видео.