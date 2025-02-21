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«Дело на тормоза не спустим»: Слуцкий назвал дикостью инцидент со студентками на автомойке

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал дикостью инцидент со студентками на автомойке
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал дикостью инцидент со студентками, которых увезли на автомойку и издевались. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе главы партии.

Слуцкий назвал случившееся «абсолютной дикостью». По его словам, в содеянном злоумышленниками усматривается несколько статей, а не одна. Он также отметил, что на автомойке находились и другие люди, которые видели происходящее, но не вмешивались.

Родители пострадавших девушек опасаются за жизни своих детей, указал глава ЛДПР. По его словам, 21-летний Давид находится на свободе благодаря «связям».

«Дело на тормоза не спустим. В первую очередь попросим Генпрокуратуру проверить ход расследования, обоснованность квалификации следственными органами действий преступников (почему только хулиганство), а также выбора меры пресечения», — сообщил Слуцкий.

Также лидер ЛДПР заявил, что саму автомойку необходимо проверить на легальность работы по линиям налогового и миграционного контроля.

Девушек похитили и отвезли на автомойку на улице Карла Маркса в городе Каменске-Уральском. Там мужчины раздевали, били, засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства. Отмечается, что сотрудники автомойки не вмешивались в происходящее. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее омбудсмен заявил о готовности помочь студенткам, которых похитили, раздели и избили на автомойке.

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