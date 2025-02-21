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Омбудсмен готов помочь студенткам, которых похитили, раздели и избили на автомойке

Омбудсмен Мороков ждет обращений от студенток, которых избили и унизили на автомойке
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Telegram-канал Осторожно, новости

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ждет обращение от родителей студенток из Каменска-Уральского, которых похитили, вывезли на автомойку, раздели и избили несколько мужчин. Нападавшие до сих пор находятся на свободе. В разговоре с «Газетой.Ru» Мороков сообщил, что его аппарат уже обратился в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Историю знаем. Работаем с комиссией по делам несовершеннолетних. Если родители или сами девочки обратятся — окажем помощь», — сказал Мороков.

Как сообщил портал Е1.RU со ссылкой на близких пострадавших, расправу над студентками группа молодых людей устроила еще в январе. Поздно вечером четверых девушек вывезли на автомойку. Там двух из них раздели, поставили на колени, били, заставляли брать шланг в рот, поливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Поводом унижений стало то, что одна из них вступилась за подругу, которой домогался взрослый парень. Свои действия молодые люди, среди которых были и несовершеннолетние, фиксировали на камеру телефона.

На следующий день родители одной из пострадавших девочек обратились в полицию. Правоохранители задержали компанию из пяти человек — среди них оказались двое подростков 16 и 17 лет, а также трое совершеннолетних (18, 19 лет и 21 год).

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, но спустя некоторое время молодых людей отпустили. Родители девушек боятся, что дело могут замять — якобы у одного из участников издевательств есть влиятельные родственники, а сам он учится на сотрудника правоохранительных органов.

Ранее военрук техникума на Урале ставил студенток на колени и просил покупать ему игры.

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