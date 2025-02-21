На жителя Саратовской области завели дело из-за нападения на ветерана

Следственный комитет России возбудил дело о дискредитации ВС РФ после того, как мужчина напал на ветерана боевых действий в Сирии в школе в Энгельсе в Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ветеран боевых действий в Сирии Антон Коршенников был избит 47-летним отцом одного из учеников после того, как он провел «уроки мужества» для учеников 1–6-х классов, посвященные 23 февраля. По данным 164.RU, после нападения у Коршенникова была разбита губа, главной опасностью для военного называют возможные последствия для нервной системы, которая уже понесла значительный урон в результате ранений в ходе боевых действий.

На инцидент обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить ему доклад о ходе дела.

До этого волонтеры «Роснефти» провели урок мужества в школе Саратова. В рамках урока мужества школьники посетили экспозицию трудовой и боевой славы в музее Саратовского НПЗ и послушали рассказы о работе коллектива в годы ВОВ.

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