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Саратовским школьникам рассказали о мужестве

Волонтеры «Роснефти» провели урок мужества в школе Саратова
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Shutterstock

Сотрудники Саратовского НПЗ (входит в состав «Роснефти») провели урок мужества для учащихся казачьих классов средней школы №43 в Саратове, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках урока мужества школьники посетили экспозицию трудовой и боевой славы в музее завода и послушали рассказы о работе коллектива в годы ВОВ.

Также школьникам показали созданный при поддержке «Роснефти» документальный фильм «Война моторов», рассказывающий о роли топлива в ВОВ и о героической работе нефтяников в тылу.

На Саратовском НПЗ активно развивается волонтерская программа «Платформа добрых дел», в рамках которой волонтеры проводят просветительские акции и уроки, направленные на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

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