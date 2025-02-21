Саратовским школьникам рассказали о мужестве

Сотрудники Саратовского НПЗ (входит в состав «Роснефти») провели урок мужества для учащихся казачьих классов средней школы №43 в Саратове, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках урока мужества школьники посетили экспозицию трудовой и боевой славы в музее завода и послушали рассказы о работе коллектива в годы ВОВ.

Также школьникам показали созданный при поддержке «Роснефти» документальный фильм «Война моторов», рассказывающий о роли топлива в ВОВ и о героической работе нефтяников в тылу.

На Саратовском НПЗ активно развивается волонтерская программа «Платформа добрых дел», в рамках которой волонтеры проводят просветительские акции и уроки, направленные на сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.