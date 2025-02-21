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Путин разрешил сделки с акциями «ФСК – Россети» и ее дочерних предприятий

Путин разрешил сделки с акциями дочек «Россетей», принадлежащими иностранцам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин издал распоряжение, освобождающее «Федеральную сетевую компанию Россети» и ее дочерние компании от ограничений на сделки с акциями, включая конвертацию ценных бумаг в ходе реорганизации. Данное решение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Это решение принято на фоне предыдущих указов президента о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия иностранных государств и международных организаций. Распоряжение является исключением из более раннего указа президента, ограничивающего для инвесторов из недружественных стран любые сделки, способные изменить структуру собственности российских компаний. Это, как ожидается, позволит «Россетям» проводить необходимые корпоративные преобразования без дополнительных ограничений.

На днях сообщалось, что энергетическая компания «Россети» в прошлом году потеряла более 1,3 млрд рублей из-за «черных» криптомайнеров. В энергокомпании рассказали, что в 2024 году пресекли 130 случаев незаконного присоединения к сетям и неучтенного потребления. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Возбуждено более 40 уголовных дел по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы.

Ранее «Россети» предупредили о риске банкротства сибирской «дочки».

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