«Россети» предупредили о риске банкротства сибирской «дочки»

В компании «Россети» предложили ввести в Сибирском федеральном округе единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов передать на федеральный уровень. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Андрея Рюмина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Согласно информации издания, таким образом в компании ожидают решить проблему накопления долгов у «Россети Сибири». В последние годы дочерняя компания испытывала нехватку тарифных поступлений, из-за чего исполняла обязательную инвестиционную программу в кредит. При сохранении текущей ситуации плановые ремонты сетей могут быть приостановлены.

Отмечается, что представители крупных потребителей электроэнергии не разделяют мнение, что инициатива компании поможет избежать банкротства «дочки». Скорее всего, придется решать проблему за счет роста тарифов в среднем на 10-15%.

До этого в Республике Ингушетия восемь человек были арестованы по подозрению в хищении 66 млн рублей. Все они являются бывшими ил действующими сотрудниками ПАО «Россети Северный Кавказ».

Ранее стало известно, что «Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья.